Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas için Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcuları Anastasios Bakasetas hakkında açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE İLGİLENDİ AMA..."

TRT Spor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcuyla ilgilendiğini doğrularken, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik." ifadesini kullandı.

"1 KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ"

Rosenborg maçı ve transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Transfer çalışmaları var. Bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan ise, "Oyuncuların gelişiminden ve oyun anlayışından çok memnunum. 2 gündür Rosenborg'u analiz ediyoruz. Salih Uçan bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Benim amacım onu daha da geliştirmek." yorumunu yaptı.