Haberler Fenerbahçe Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas için Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi

Hasan : Bakasetas için 'den resmi teklif gelmedi

Aytemiz Başkanı Hasan , ismi ile anılan hakkında flaş bir   itirafında bulundu. Çavuşoğlu, sarı-lacivertli kulübün sezon öncesinde Yunan yıldızla ilgilendiğini ancak resmi teklifte bulunmadığını söyledi. | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 21:09
Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas için Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi

Başkanı Hasan , sezon başında ismi ile anılan yıldız futbolcuları hakkında açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE İLGİLENDİ AMA..."
Spor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcuyla ilgilendiğini doğrularken, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik." ifadesini kullandı.

"1 KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ"
Rosenborg maçı ve çalışmaları hakkında da bilgi veren Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Transfer çalışmaları var. Bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan ise, "Oyuncuların gelişiminden ve oyun anlayışından çok memnunum. 2 gündür Rosenborg'u analiz ediyoruz. bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Benim amacım onu daha da geliştirmek." yorumunu yaptı.

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