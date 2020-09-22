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'nin gözdesi 'a imzayı attı!

ekiplerinden , forvet arayışlarını sürdüren 'nin resmi teklifinde bulunduğu Rijekalı 27 yaşındaki golcü futbolcu 'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 19:22 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 19:25
Fenerbahçe'nin gözdesi Antonio Colak PAOK'a imzayı attı!

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya gönderen , Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen 'ı gündemine almıştı.

Hırvat ekibinin başkanı Damir Miskovic, sarı-lacivertli ekibin Colak için resmi teklifte bulunduğunu açıklamıştı.

PAOK'A İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki Alman golcünün transferi için sona doğru yaklaştığı ifade edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

ekiplerinden , Antonio Colak'ı 3 milyon euro karşılığında 4 yıllığın kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Rijeka formasıyla 40 maça çıkan Colak, 26 gol 4 asist kaydetmişti.

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