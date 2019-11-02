Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Alanyaspor, bu maçı kazanıp Süper Lig'de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Spor severler bu zorlu karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Alanya Başakşehir maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz sezonlardaki iyi grafiğini yakalamak isteyen Turuncu-lacivertli takım, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. İşte, Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı hakkında ayrıntılar...
ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi akşamı lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Karşılaşma BeinSports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen Antalya temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.
- 02.11.2019
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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