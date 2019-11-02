Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz sezonlardaki iyi grafiğini yakalamak isteyen Turuncu-lacivertli takım, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. İşte, Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı hakkında ayrıntılar...

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi akşamı lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Karşılaşma BeinSports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen Antalya temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.