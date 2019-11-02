Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Aytemiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

’in 10’uncu haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan , bu maçı kazanıp Süper Lig'de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Spor severler bu zorlu karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Alanya Başakşehir maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

, 'in 10. haftasında lider Aytemiz 'la deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz sezonlardaki iyi grafiğini yakalamak isteyen Turuncu-lacivertli takım, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. İşte, Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı hakkında ayrıntılar...

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi akşamı lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.
Karşılaşma BeinSports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Medipol Başakşehir'in kalesi düştü

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.

  1. 02.11.2019
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