Aktüel haberler (30.08.2023)

Ünlü jimnastikçi Simone Biles 2 yıl ara verdiği spor hayatına geri döndükten 2 ay sonra rekor kırdı. ABD Jimnastik Şampiyonası'nda 8. genel şampiyonluğunu kazanarak 90 yıllık rekoru kırdı.

Bu sezon çıktığı 3 maçta da gol atamayan Everton, Portekizli forvet Beto'yu renklerine bağladı. Premier Lig ekibinin kasasından bu tansfer için 25 milyon pound çıktı. Gözler onda.

Cagliari Teknik Direktörü Claudio Ranieri: Kulüp antrenörü olarak kariyerim Cagliari'de sona erecek. Arabistan'dan teklif gelirse oraya gitmem. Hala paradan farklı heyecanlarım var.

Canchester City'nin hocası Pep Guardiola takımının başında 269. maçta 200. galibiyetine ulaştı. Böylece adını tarihe yazdırdı. En kısa sürede 200 galibiyete ulaşan teknik adam olarak tarihe geçti.