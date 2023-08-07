Aktüel Haberler (07.08.23)

Almanya'daki Dünya Okçuluk Şampiyonası tamamlandı. Türkiye, başkent Berlin'deki şampiyonada 1 altın ve 1 gümüş elde etti. Son günde Mete Gazoz, klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın kazandı. Mete, bunu başaran ilk Türk okçu olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, okçuluk branşında Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını da almıştı.

OLİMPİYATLARDA DA ALTIN BEKLİYORUM

Mete Gazoz ile telefonda görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere" dedi. Gazoz da olimpiyatlarda altın sözü verdi.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay finalinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı.

İSVEÇ, ABD'Yİ PENALTILARLA GEÇTİ

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale çıktı. İsveç, son 2 turnuva da dahil 4 şampiyonluğu bulunan ABD'yi penaltılarda 5-4 yenerek tur atladı. Hollanda, Güney Afrika'yı Roord'un 9 ve Beerensteyn'ın 68. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 takım arasına girdi.

2 MADALYA DAHA GELDİ

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın dokuzuncu gününde Kürek Milli Takımı, 1 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalya kazandı. Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 7 altın, 10 gümüş, 10 bronz olmak üzere 27'ye yükseldi.

KANE ARTIK BİTTİ GİBİ

Uzun süredir Harry Kane'i transfer etmek için uğraşan Bayern Münih, Tottenham'ın engellemeleri ile karşılaşıyordu. Ancak İngiliz Mirror gazetesi artık işin bittiğini yazdı. Haberde Bayern'in Kane'in oturacağı evi bile tuttuğunu golcünün yakında imza atacağını kaydetti.