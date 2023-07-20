Aktüel Haberler (20.07.2023)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda ilk turda İtalya'dan Scandicci, Bulgaristan'dan Maritza Plovidv ve Macaristan'dan Vasas buda Budapest ile eşleşti.

Basketbol Süper Ligi takımı Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarında sessizliğini koruyor. İç transferde pek çok isimle sözleşem uzatan İzmir ekibi, şimdiye kadar sadece 2 dış transfer yaptı.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, bugün başlıyor. Organizasyonda, ilk kez 24 yerine 32 takım sahaya çıkacak. Maçlar TRT Spor'da olacak.

Ronaldo'nun "Arabistan Ligi, Hollanda ve Türkiye ligini geçecek" açıklaması tepki topladı. ABD'de forma giyen eski futbolcular, "Ronaldo, belli ki nargileyi fazla içmeye başlamış" eleştirisi yaptılar.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından voleybola ilgi daha da arttı. Yaz spor okullarında voleybol branşına daha fazla kayıt yapılmaya başlandığı ifade edildi.