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Aktüel haberleri (30.11.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Aktüel haberleri (30.11.2022)

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Antrenör Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı. 36 yaşındaki teknik adamın, Haziran 2023'te bitecek sözleşmesi Haziran 2025'e kadar uzatıldı. İmza törenine Başkan Sezer Sezgin ile Genel Menajer Nedim Yücel de katıldı.


Manisa'da play-off sevinci
Deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yenen Manisa FK, 2 maç sonra kazanıp 23 puanla yeniden Play-Off hattına girdi. Bandırmaspor'a 2-1 yenilip, Erzurum'la FK berabere kalan ve ilk 7'nin dışında kalan Manisa'ya Altınordu galibiyeti ilaç oldu. Teknik direktör Levent Eriş çok kritik bir galibiyet alarak yeniden yükselişe geçtiklerini vurguladı.


Bodrumspor düşüşte
İlk sezonunu geçirdiği 1. Lig'de 5 haftayı lider tamamlayan, ardından zirve yarışını sürdüren Bodrumspor, 3 haftada çöküşe geçti. Son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Muğla temsilcisi, Manisa'nın Altınordu'yu yenmesiyle ilk kez Play-Off barajının dışında kaldı.


Altınordu'dan 5'te sıfır
Manisa FK'ye 3-1 yenilen Altınordu'nun puan hasreti 5 maça yükseldi. Ligde 3'e 3'ün ardından 11. haftadan itibaren 5'te sıfır çeken İzmir ekibi, ilk yarının son 4 haftasına 12 puanla 16. sırada girdi.


Sivas'tan Emre'ye tebrik
Sivasspor, genç ismi Emre Gökay'ı kutladı. Yiğidolar'dan yapılan açıklamada, "U17 Milli Takımımız, Antalya'da özel maçta karşılaştığı Almanya ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor Futbol Akademisi oyuncumuz Emre Gökay mücadelede 1 kez gol sevinci yaşadı" denildi.

HABER TURU
Filede bugün erkeklerde Halkbank, Arkas, Ziraat ve kadınlarda PTT, Avrupa sahnesine çıkıyor.


NBA'de Houston'da oynayan Alperen Şengün, 129-113 yenildikleri Denver maçında 18 sayı, 7 ribaunt üretti.


Juventus'ta hisselere sahip Exor, Agnelli'nin istifasıyla başkanlığa muhasebeci Ferrero'yu getirdi.


ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi bugün oynanacak olan 3 maçla başlayacak.

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