Aktüel haberleri (30.11.2022)

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Antrenör Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı. 36 yaşındaki teknik adamın, Haziran 2023'te bitecek sözleşmesi Haziran 2025'e kadar uzatıldı. İmza törenine Başkan Sezer Sezgin ile Genel Menajer Nedim Yücel de katıldı.



Manisa'da play-off sevinci

Deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yenen Manisa FK, 2 maç sonra kazanıp 23 puanla yeniden Play-Off hattına girdi. Bandırmaspor'a 2-1 yenilip, Erzurum'la FK berabere kalan ve ilk 7'nin dışında kalan Manisa'ya Altınordu galibiyeti ilaç oldu. Teknik direktör Levent Eriş çok kritik bir galibiyet alarak yeniden yükselişe geçtiklerini vurguladı.



Bodrumspor düşüşte

İlk sezonunu geçirdiği 1. Lig'de 5 haftayı lider tamamlayan, ardından zirve yarışını sürdüren Bodrumspor, 3 haftada çöküşe geçti. Son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Muğla temsilcisi, Manisa'nın Altınordu'yu yenmesiyle ilk kez Play-Off barajının dışında kaldı.



Altınordu'dan 5'te sıfır

Manisa FK'ye 3-1 yenilen Altınordu'nun puan hasreti 5 maça yükseldi. Ligde 3'e 3'ün ardından 11. haftadan itibaren 5'te sıfır çeken İzmir ekibi, ilk yarının son 4 haftasına 12 puanla 16. sırada girdi.



Sivas'tan Emre'ye tebrik

Sivasspor, genç ismi Emre Gökay'ı kutladı. Yiğidolar'dan yapılan açıklamada, "U17 Milli Takımımız, Antalya'da özel maçta karşılaştığı Almanya ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor Futbol Akademisi oyuncumuz Emre Gökay mücadelede 1 kez gol sevinci yaşadı" denildi.

HABER TURU

Filede bugün erkeklerde Halkbank, Arkas, Ziraat ve kadınlarda PTT, Avrupa sahnesine çıkıyor.



NBA'de Houston'da oynayan Alperen Şengün, 129-113 yenildikleri Denver maçında 18 sayı, 7 ribaunt üretti.



Juventus'ta hisselere sahip Exor, Agnelli'nin istifasıyla başkanlığa muhasebeci Ferrero'yu getirdi.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi bugün oynanacak olan 3 maçla başlayacak.