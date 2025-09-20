CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Sporseverlerin merakla beklediği Adana Demirspor Erzurumspor maçı, hem takımların form durumunu görmek hem de puan tablosundaki sıralamayı takip etmek açısından büyük önem taşıyor. Peki, Adana Demirspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 11:28 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 11:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor Erzurumspor maçı için heyecan dorukta! Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor Erzurumspor maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Taraftarlar, bu önemli mücadelede Adana Demirspor Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki, Adana Demirspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Adana Demirspor Erzurumspor maçını takip etmek için tıklayınız.

ADANA DEMİRSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, hem Bein Sports Max 1 hem de Tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Adana Demirspor-BB Erzurumspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR-ERZURUMSPOR MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Fenerbahçeli futbolcuya yasak! Domenico Tedesco bizzat karar verdi...
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği
F.Bahçe'de rota yeniden Vlahovic! Bedelsiz gelebilir
Marchisio'dan Yıldız'a: Juventus'un Yamal'ı gibi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER! Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER! 11:06
F.Bahçe'de rota yeniden Vlahovic! Bedelsiz gelebilir F.Bahçe'de rota yeniden Vlahovic! Bedelsiz gelebilir 10:26
CANLI | Antalyaspor-Kayserispor maçı canlı nasıl izlenir? Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri! CANLI | Antalyaspor-Kayserispor maçı canlı nasıl izlenir? Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri! 10:09
Buruk'u pişman eden karar! Buruk'u pişman eden karar! 10:07
CANLI | Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı nasıl izlenir? Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı hangi kanalda? CANLI | Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı nasıl izlenir? Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı hangi kanalda? 09:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! F.Bahçe'den Talisca kararı! 09:35
Daha Eski
Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri! Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri! 09:34
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i 09:21
Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? 09:01
Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE 09:00
20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 08:47
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" 06:57