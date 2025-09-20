Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Adana Demirspor Erzurumspor maçı için heyecan dorukta! Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor Erzurumspor maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Taraftarlar, bu önemli mücadelede Adana Demirspor Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki, Adana Demirspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, hem Bein Sports Max 1 hem de Tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Adana Demirspor-BB Erzurumspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

🔥 HAYDİ DADAŞ 🏆 6. Hafta 🆚 Adana Demirspor 🗓️ 20.09.2025 🕰 19.00 🏟️ Yeni Adana Stadyumu 📲 #ADSvERZ pic.twitter.com/9M3BiLFKht — Erzurumspor FK (@Erzurumspor) September 19, 2025

