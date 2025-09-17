CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Adana Demirspor FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası!

FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 14:46
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Kulübe iletilen bu karar, resmen yürürlüğe girdi. Son yıllarda ekonomik ve sportif sorunlarla mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon da beklentilerin çok gerisinde kaldı. Puan kaybı nedeniyle mavi-lacivertli takım, ligde düşme hattına iyice yaklaştı. Güncel puan durumunda -17 puanı bulunan Adana Demirspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'e düşmenin eşiğine geldi. Taraftarlar, hem sahadaki kötü performans hem de mali kriz nedeniyle endişeli. Kulübün, karşı karşıya olduğu ceza ve borç yükünün üstesinden gelip gelemeyeceği ise merak konusu oldu.

İşte o açıklama

