Haberler Adana Demirspor PFDK'dan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli'ye flaş ceza!

PFDK'dan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli'ye flaş ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli'ye 3 maç men cezası verdi. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 18:09
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PFDK'dan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli'ye flaş ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Balotelli'ye 3 maçtan men cezasının yanı sıra 39 bin lira da para cezası veren kurul, EMS Yapı Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ'ı 1 maçtan men etti ve 19 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı 1 müsabakadan men eden kurul, iki teknik adama ayrıca 39 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Trendyol Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'e 762 bin, Galatasaray'a 912 bin, Gaziantep FK'ye 252 bin, Sivasspor'a 200 bin, Beşiktaş'a 732 bin, MKE Ankaragücü'ne 200 bin, Pendikspor'a 112 bin, Hatayspor'a 27 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK ayrıca MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat'a 11 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira, Sivasspor idarecilerinden Gökhan Karagöl'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 500 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

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