Haberler Adana Demirspor Yükseliş zamanı

Yükseliş zamanı

Mavi-şimşeklerde teknik direktör Hikmet Karaman, “Bu takım, mağlubiyetlerden çıkacak güce sahip. Ben inanıyorum Adana Demirspor iyi bir çıkış yapacak” dedi

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Yükseliş zamanı

Kadrosunda büyük bir değişim yapan Adana Demirspor, galibiyet orucunu bozmak istiyor. 10 maçtır kazanamayan ve son olarak Trabzonspor deplasmanından 1-0 yenilen mavi-şimşeklerde Hikmet Karaman, umut dağıttı. Karagümrük'ü ağırlayacak olan Akdeniz ekibinde Karaman, "Yeni bir takımız. Bu takım, mağlubiyetlerden çıkacak güce sahip. Ben inanıyorum Adana Demirspor iyi bir çıkış yapacak" ifadelerini kullandı.

PUANLAR BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Bu sezon ligde takımların arasındaki puan farklarının az olmasına vurgu yapan Hikmet Karaman, sıralamada büyük değişimler yaşandığına dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek yarı finale çıkan rakiplerinin Adana'ya moralli geleceğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Ligde 2 galibiyet alan Avrupa kupası, 2 mağlubiyet alan küme düşme potasına giriyor. Biz seri galibiyetlerin çıkışını inşallah bu hafta başlatacağız" diye iddialı konuştu.

ÇALIŞANA İZİN ÇAĞRISI

Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Pazartesi günü saat 17.00'da oynanacak kritik maç için Adanalı iş verenlere çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, 12. adamın stadı doldurabilmesi için iş verenlerin özverisine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İDMAN BUGÜN TARAFTARA AÇIK

Adana Demirspor, bugün saat 17.00'de taraftarlara açık antrenman gerçekleştireceklerini açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan mavi-şimşekler, taraftara açık antrenman yapacak. Bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek olan antrenman, taraftarlara açık bir şekilde Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak.

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