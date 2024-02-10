Son demir Atal

Trendyol Süper Lig'de ara transferin hareketli takımı olan Adana Demirspor, son günü de boş geçmedi. Mavilacivertliler, savunma hattına önemli bir takviye daha gerçekleştirdi ve Nice forması giyen Cezayirli sağ bek Youcef Atal'la anlaşma sağladı. Dün Adana'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme el sıkışıldı. 2018'den bu yana Fransız temsilcisinde forma giyen Youcef Atal, Filistin'e destek paylaşımı nedeniyle bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

129 MAÇTA 22 GOL KATKISI VAR

Belçika'da Kortrijk ve ülkesinde Paradou formaları giyen Cezayirli sağ bek, kariyerinde 129 maçta 10 gol ve 12 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor'un bu dönemde kadrosuna kattığı 9. futbolcu oldu. Mavi Şimşekler daha önce Motez Nourani (22), Maestro (20), Milad Mohammadi (30), Nabil Alioui (24), Breyton Fougeu (20), Abat Aymbetov (28), Stiven Mendoza (31) ve Jose Rodriguez'i renklerine bağlamıştı. Adana Demirspor bu dönemde Belhanda, Ndiaye, Niang, Svensson, Rodrigues, Stambouli, Ertaç ve Akintola gibi isimlerle de yollarını ayırdı.