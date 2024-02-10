Haberler Adana Demirspor Son demir Atal

Son demir Atal

Hareketli bir dönem geçiren Adana Demirspor, Nice’in 27 yaşındaki sağ bekini renklerine bağladı. Youcef Atal, devre arasının 9. transferi oldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son demir Atal

Trendyol Süper Lig'de ara transferin hareketli takımı olan Adana Demirspor, son günü de boş geçmedi. Mavilacivertliler, savunma hattına önemli bir takviye daha gerçekleştirdi ve Nice forması giyen Cezayirli sağ bek Youcef Atal'la anlaşma sağladı. Dün Adana'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme el sıkışıldı. 2018'den bu yana Fransız temsilcisinde forma giyen Youcef Atal, Filistin'e destek paylaşımı nedeniyle bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

129 MAÇTA 22 GOL KATKISI VAR

Belçika'da Kortrijk ve ülkesinde Paradou formaları giyen Cezayirli sağ bek, kariyerinde 129 maçta 10 gol ve 12 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor'un bu dönemde kadrosuna kattığı 9. futbolcu oldu. Mavi Şimşekler daha önce Motez Nourani (22), Maestro (20), Milad Mohammadi (30), Nabil Alioui (24), Breyton Fougeu (20), Abat Aymbetov (28), Stiven Mendoza (31) ve Jose Rodriguez'i renklerine bağlamıştı. Adana Demirspor bu dönemde Belhanda, Ndiaye, Niang, Svensson, Rodrigues, Stambouli, Ertaç ve Akintola gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

DİĞER
Sosyetik ünlüden tepki çeken paylaşım! 8 yaşındaki ikizlerini ‘mani-pedi’ye başlattı
Sarp dağlar aşıldı | Şırnak ile Van'ı birbirine bağlayacak tünelde ışık gürüldü
Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! F.Bahçe...
Stat krizi! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Paşa Adana'da galip!
Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı...
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Şubat rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! 01:07
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 01:07
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... 01:07
Paşa Adana'da galip! Paşa Adana'da galip! 01:07
F.Bahçe Beko Panathinaikos'a mağlup oldu! F.Bahçe Beko Panathinaikos'a mağlup oldu! 01:07
Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli 01:07
Daha Eski
Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! 01:07
Yeni transfer İstanbul'da İşte ilk sözleri... Yeni transfer İstanbul'da İşte ilk sözleri... 01:07
O isim F.Bahçe'ye geri döndü! O isim F.Bahçe'ye geri döndü! 01:07
Beşiktaş'tan flaş transfer! KAP'a bildirildi Beşiktaş'tan flaş transfer! KAP'a bildirildi 01:07
F.Bahçe'de Bonucci endişesi! F.Bahçe'de Bonucci endişesi! 01:07
F.Bahçe'de o yıldız sezonu kapatabilir! F.Bahçe'de o yıldız sezonu kapatabilir! 01:07