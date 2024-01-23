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Hikmet Karaman: Sadece mücadele ettik!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 23:21
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Hikmet Karaman: Sadece mücadele ettik!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, ilk yarıda oyunun kontrolünü sağladıklarını ancak ikinci devrede 10 kişi kalmaları nedeniyle sadece mücadele edebildiklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İlk 45 dakikada oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgesinde etkisiz kaldık. İkinci yarıda 10 kişi kaldık. Sadece mücadele ettik, zaman zaman ataklara çıkmaya çalıştık. Hamle gücümüzdeki eksiklikleri biliyoruz. Teknik adamların dokunuşlarının fazla olması için antrenman yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer yapmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Transferde başkanımızın ciddi çalışmaları var. Ciddi adımlar atılıyor. Takımı geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki futbol ortamı değişik olduğu için verilen görevi en iyi şekilde tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var." diye görüş belirtti.

Yusuf Sarı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soruyu Hikmet Karaman, "Ekonomik anlamda kulüpler bu transferleri yapabiliyor. Mesele onların yerini doldurabilmek. Takımdan giden 6 oyuncu 20 gole direkt katkı yapmış. Yusuf, 7 asist yapmış. Önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı çünkü 3-4 maç kaybettiğinde ligin çok farklı yerinde kendini bulabiliyorsun." şeklinde yanıtladı.

Türk futbolu ve gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Karaman, şunları kaydetti:Geçen sene depremi yaşayan bir ülkeyiz. Kovid-19 nedeniyle liglerin tatil olması... Bütün olarak bakmakta fayda var. Bazı takımlar ligden çekildi, teknik adamların kalitesi ve yeni gelen genç neslin tecrübesi. Ekonomik kriz. Bunlar takımları ve oyuncuları etkileyecek faktörler. Kurallar o kadar çok değişiyor ki. Bunu çok tartıştık. Yabancı kuralının amacı, yerli oyuncunun çıkması. Ancak Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde yurt dışına oyuncu transferi olmuş. Geçmişi analiz edip adımlar atmalıyız. Global olarak bakmamız lazım. Pro Lisanslı teknik direktör yetiştirmek çok önemli. Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ne yapalım ülkemizin kültürü bu. Bu kadar."

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