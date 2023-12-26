Pendikspor'dan Younes Belhanda'ya sürpriz teklif!

Süper Lig'de uzun yılladır forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın Adana Demirspor kariyeri sona eriyor. Demirspor başkanı Murat Sancak'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından sözleşme feshine kesin gözüyle bakılan tecrübeli orta sahanın yeni adresi de belli oluyor.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği mücadelede takım fotoğrafının çekildiği sırada Belhanda fotoğrafa katılmamış, sarı kırmızı tribünlere çektirdiği üçlüyle eleştirilere konu olmuştu.

Galatasaray'a 2017-18 sezonunun başında transfer olan Belhanda burada geçirdiği 3.5 senede 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

TRABZONSPOR İLE ADI ANILDI

Devre arasında yeni takımına imza atmasına kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda için Trabzonspor'un ismi geçmişti. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmek istediği söylenen Faslı oyuncu, transfer döneminde tercihini yapacak.

SÜRPRİZ TALİP

Adana Demirspor'un ligde çıktığı son maç olan Antalyaspor maçının kadrosunda olmayan Belhanda'ya Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre 33 yaşındaki Faslı futbolcu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'un radarına girdi. Gelişmeleri yakından takip eden Pendikspor, Belhanda'nın ayrılığından sonra yıldız futbolcunun kapısını çalacak.

Bu sezon 20 resmi mücadelede forma giyen Faslı futbolcu 3 gol 4 asistlik performansla takımına katkı sundu. Belhanda geçen sezon ligde 30 maçta 12 gol 7 asist yaparak takımının Avrupa elemeleri için bilet almasında önemli rol oynamıştı.