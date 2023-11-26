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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: 1 puan için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcısı Patrick Kluivert, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 17:32
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: 1 puan için üzgünüz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, skorun kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 1 puandan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "1 puan aldığımız için üzgünüz, 3 puan istiyorduk. Maçın 90 dakikasını değerlendirdiğimizde Kayserispor'un bizden daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Sonra biz maça geri geldik. Eksiklerden dolayı normalinden farklı oyuncularla oynadığımız bir maçtı. Tabii ki o futbolcularımızın da çok iyi şekilde performans gösterdiklerini biliyoruz. Kayserispor'a karşı normalinden farklı bir oyun anlayışımız vardı. Belki bizim tarafımızdan mükemmel bir maç değildi iyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarıyı önde kapatmamıza rağmen sonrasında çok iyi pozisyonlar yakalasak da rakibin iyi olması 1-1'i getirdi. Bu skor bizi hiçbir şekilde mutlu etmedi" şeklinde konuştu.

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