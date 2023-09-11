Alcacer yarışı

Transferin bitmesine sayılı günler kala kulüpler, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Cherif Nidaye'yi Kızılyıldız'a satan Adana Demirspor'la, santrfor arayışındaki Yılport Samsunspor, transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ta oynayan İspanyol golcü Paco Alcacer'in peşinde. Kırmızı-şimşekler ve Adana Demirspor, sözleşmesi 2025'te bitecek milli yıldız için tüm şartlarını zorluyor. 30 yaşındaki Alcacer; geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ta 35 maça çıktı. İspanyol santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.