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OSİJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Osijek - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor, Osijek'e konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda 5-1 galip gelen Adana Demirspor, rövanş maçında da farklı galibiyet arıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:50
OSİJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Osijek - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Osijek - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Osijek ile Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Osijek - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

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