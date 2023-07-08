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Jimenez heyecanı

Santrfora ses getirecek bir transfer yapacak mavi-şimşekler, Ada ekibi Wolverhampton'dan Jimenez için bastırıyor. Kulübüyle el sıkışılırken, oyuncu tarafında tüm şartlar zorlanıyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Jimenez heyecanı

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan ve ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor, üç kulvarda da yarışacağı için iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferde ses getirecek bir santrfor arayışındaki mavi-şimşekler, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Adana Demirspor, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'un Meksikalı golcüsü Raul Jimenez'i radarına aldı.

KLUIVERT DEVREDE

Meksikalı oyuncu için kulübü Wolves ile yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktı. İngilizlerle el sıkışılırken, teknik direktör Kluivert de devreye girdi ve Jimenez'le görüştü. 32 yaşındaki yıldız golcüden de olumlu yanıt alındığı ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Kontratının son yılına giren tecrübeli forvet, 20 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Meksika Milli Takımı'nda oynadığı 102 karşılaşmada 30 gol kaydetti.

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