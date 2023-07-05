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Adana Demirspor'da teknik ekip kadrosu belli oldu! İşte Kluivert'ın yardımcıları

Takımın başına Patrick Kluivert'ı getiren Adana Demirspor'un teknik ekip kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 20:08
Adana Demirspor'da teknik ekip kadrosu belli oldu! İşte Kluivert'ın yardımcıları

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik ekip belirlendi.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Patrick Kluivert'ın göreve başlamasının ardından teknik ekipte görev yapacak isimler belli oldu.

Adana Demirspor'un 2023-2024 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:

Patrick Kluivert - teknik direktör, Serkan Damla - yardımcı antrenör, Zeljko Petrovic - yardımcı antrenör, Winston Bogarde - yardımcı antrenör, Ozan Özerkan - kaleci antrenörü, Eray Serbes - kaleci antrenörü, Quentin Jakoba - atletik performans antrenörü, Nedim Askeri - atletik performans antrenörü, Erdoğan Kaynak - maç ve performans analisti, Jordy Kluitenberg - video analisti, Cengiz Hoşfikirer - rakip analiz antrenörü, Gaetano Daniele Salierno - tercüman, Mehmet Ergel - tercüman.

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