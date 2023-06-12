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Şimşek'ten Bakambu atağı

Sezonun flaş ekibi mavi-şimşek, Yunan devi Olympiakos’la sözleşmesi biten Bursasporlu eski yıldızın golcünün peşinde.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Şimşek'ten Bakambu atağı

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, yeni sezon öncesinde hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek için düğmeye bastı. Mavi-şimşekler'in daha önce Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Bursaspor'da forma giyen ve iz bırakan Kongolu santrfor Bakambu'ya teklifte bulunduğu öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız golcünün Yunan devi Olympiakos'la kontratı sona erdi. Bakambu'ya, S.Arabistan'dan Al Nassr'ın da talip olduğu ve tecrübeli santrforun iki kulübün de teklifini düşünmek için süre istediği bildirildi. Süper Lig'de 2014-15'te Bursaspor'da forma giyen ve 39 maçta 21 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekip 7.5 milyon Euro'ya La Liga'nın güçlü temsilcisi Villarreal'e giden Bakambu; bu sezon Olympiakos'ta 30'u ilk 11 olmak üzere, 37 maçta şans buldu ve 18 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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