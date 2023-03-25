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Yusuf&Berkan

Mavi-şimşekler Montella’yla devam ederse, İtalyan teknik adamın listesindeki Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek ve Berkan Kutlu’nun transferi için düğmeye basacak.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Yusuf&Berkan

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara oynayan Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'nın geleceği takımın hedefleriyle de bire bir örtüşecek. Montella'nın, bu şekilde devam etmeleri durumunda ikinci sezonda şampiyonluğu zorlayacak bir takım olabileceklerini ilettiği öğrenildi. Gitmesi ve kalmasını istediği oyuncularla ilgili transfer raporunu Başkan Murat Sancak'a veren İtalyan teknik adamın, 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden 180 bin Euro para cezası verilen Faslı 10 numara Belhanda'nın ayrılmasını istediği bildirildi.

ÖNCELİK YERLİ FUTBOLCULARDA

Vincenzo Montella'nın ayrıca, performanslarından çok memnun kalmadığı kaleci Karacic, Simon Deli, Bjarnason, Gulbrandsen ve Soni'yle de yolların ayrılmasını talep ettiği yeni sezonda kadrosunda görmek istemediği belirtildi. Montella'nın transfer listesinde ise öncelik yerli futbolcularda. Takımdaki yerli futbolcu sayısnı artırmak isteyen başarılı teknik adam, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi bitecek olan ve birçok takımın listesindeki Borini'nin yanı sıra Belhanda'nın yerine Trabzonspor'da kiralık oynayan Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Galatasaray'dan Berkan Kutlu gibi isimleri talep ettiği kaydedildi.

LİDERE BİLENDİ

Ligde milli ara sonrasında lider G.Saray'a konuk olacak Adana Demirspor, zorlu maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Mavi-şimşeklerde futbolcuların hırslı gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

DEMİRSPOR EVİNDE NAMAĞLUP

Akdeniz derbisinde evinde Antalyaspor'u mağlup eden Adana Demirspor, evindeki başarı grafiğini her geçen hafta yükseltiyor. Mavi-şimşekler, ligde bu sezon iç sahada yenilmedi. Bu sezon evinde namağlup tek takım olan Adana ekibi, 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Demirspor, attığı 26 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü.

ŞİMŞEK'TE ASLAN DÖNEMİ

Adana Demirspor'da yeni bir görevlendirme geldi. Mavi- şimşekler, son olarak Adıyaman FK'de sportif direktör ve genel koordinatörlük yapan Alper Aslan'ı sportif direktörlük biriminde göreve getirdi. Aslan'ın göreve başladığı öğrenildi. Alper Aslan, 13 Ocak'ta sosyal medyadan görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

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