Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak esti gürledi! "MHK derhal istifa etmeli"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak esti gürledi! "MHK derhal istifa etmeli"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. MHK'yi istifaya çağıran Sancak, "Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin 2'nci, kimin 3'üncü olacağı belirlenmiş. Kimin ligden düşeceği de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya gerek duymuyorum" dedi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 21:09
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak esti gürledi! "MHK derhal istifa etmeli"

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan olayları yatıştırmak için sahaya indiklerini ifade eden Murat Sancak, "77 numara galiba, Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde onun için biz de Göksel başkanla indik, ortalığı biraz yumuşatmak istedik. Neyse bir şey olmadan ayrıldık. Ama şuna bakmak lazım. Beşiktaş maçına gitmek lazım. Beşiktaş maçında bir önceki sene, Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi, İstanbul'daki maça da verildi. O maçta yaşananlara baktığınız zaman 3 penaltı ve 1 kırmızı kart verilmedi. Sivasspor - Galatasaray maçında verilmeyen gol, gölgede bırakıldı. MHK gözümüze soka soka, bir önceki yıl önce problem yaşadığımız hakemi, aynı maça, hiç maç verilmemesine rağmen Beşiktaş - Adana Demirspor maçına veriliyor. Adana Demirspor - Başakşehir maçına verilse yine sesimizi çıkartmayacağız. Başka bir maça verilse yine sesimizi çıkartmayacağız. Burada kesinlikle art niyet arıyoruz. Buradan Sayın Mehmet Büyükekşi'ye mesajım olsun. Güzel işler yapıyorsun, iyi niyetli çalışıyorsun. Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nu istifaya davet ettin, istifa ettiler. Şu dakikadan itibaren bu ligin doğru düzgün, adaletli gitmesini istiyorsan derhal ve ivedilikle MHK'nın istifasını istemesi lazım" ifadelerini kullandı.

"YANİ BAŞIMIZA BUNLARIN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"
Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler hakkında da konuşan Murat Sancak, "Bu maça gelirken Arda Kardeşler atandığı zaman ben federasyonu aradım. Dedim ki ne yapmaya çalışıyorsunuz. Geçen sene bu statta yine olmayan bir penaltı VAR'da yaratıldı. O maçı da 2-1 kaybettik. Arda Kardeşler, bugün de bu maçı katletti. 2-1'den sonra eyyamcılık yaparak, takdir haklarını bizden yana kullansa da... İlk yarı penaltı pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonda VAR çağırmıyorsa, bizim penaltı verilen maçta çağırılmaması gerekiyor. Yani başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Ben federasyonu arayıp, bu maçla ilgili endişelerimi dile getirdim. Maalesef aynısını yaşadık" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON BELİRLENMİŞ"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etmesini isteyen Murat Sancak, "Transfer yapmaya gerek yok. Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin 2'nci, kimin 3'üncü olacağı belirlenmiş. Kimin ligden düşeceği de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya gerek duymuyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımızda engellerle karşılaşıyoruz. Şu an Adana Demirspor, futbol kamuoyunun severek izlediği bir takım. Maalesef görüyoruz her maçta engelleniyoruz. Bir Gaziantep maçımız var evlere şenlik. Ofsayt olan golü, gole çevirmek için 7 dakika uğraşıldı. O maçta 4 dakikada kırmızı kart pozisyonu vardı. 2 su molası, 10 değişiklik var. Verilen uzatma 6 dakika. Bunu da hepinizin takdirine bırakıyorum. MHK'nın artık bu işi kaldırma şansı yok. Önümüzdeki maçlarda en ufak bir şeyde yine gündeme gelecek. Onun için Mehmet Büyükekşi'ye yine söylüyorum. Nasıl iki kurumu değiştirdiysen, derhal MHK'yı da değiştir. Çünkü gözümüze basa basa istedikleri gibi at koşturuyorlar. İzin özü bu. Allah yardımcımız olsun. Bir iddiamız, hedefimiz yok. Aslında transfer yapmaya da gerek yok. Türk futbolu böyle devam ederse daha da geriye gidecek. 500 milyon Dolar yayın ihalesinden, bugün 114 milyon Dolara düşmüşsek bunun iyi araştırılması lazım" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika haberi: Dev derbi sonrası infial yaratan gönderme! Galatasaray, bu sefer Ali Koç'u hedef aldı...
65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...
Başakşehir A. Demirspor'u mağlup etti!
Abdullah Avcı: Seri yakalamak istiyoruz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'dan hakem tepkisi!
Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
Yarın okul tatil mi? 10 Ocak kar tatili olan iller
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gareth Bale futbolu bıraktığını duyurdu! Gareth Bale futbolu bıraktığını duyurdu! 20:08
Abdullah Avcı: Seri yakalamak istiyoruz! Abdullah Avcı: Seri yakalamak istiyoruz! 19:43
Başakşehir A. Demirspor'u mağlup etti! Başakşehir A. Demirspor'u mağlup etti! 19:08
İstanbulspor - Gaziantep FK | CANLI İstanbulspor - Gaziantep FK | CANLI 18:10
Alanyaspor Trabzonspor maçı | CANLI Alanyaspor Trabzonspor maçı | CANLI 17:44
Fırtına'nın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! Fırtına'nın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:28
Daha Eski
Derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor Derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor 16:58
Göztepe'den TFF'ye seyirci başvurusu! Göztepe'den TFF'ye seyirci başvurusu! 16:46
Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama! Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama! 16:45
Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:25
Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI 16:11
Cüneyt Çakır: Saygı göstermeliyiz Cüneyt Çakır: Saygı göstermeliyiz 16:08