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Rakitsky Demir’de

Adana Demir, boşta olan 32 yaşındaki Ukraynalı stoperi kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Rakitsky Demir’de

Adana Demirspor, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Mavi lacivertli takım, son olarak Zenit forması giyen ve boşta olan Yaroslav Rakitsky'yi renklerine bağladı. 32 yaşındaki Ukraynalı stoper ile 1+1 anlaşmaya vardığı belirtilen Mavi Şimşekler, oyuncuyu yakın zamanda şehre getirip resmi imzayı attıracak. Shakthar Donetsk altyapısından yetişen Rakitskiy, 2019'dan beri formasını giydiği Zenit'ten Mart ayında ayrılmıştı. Yaroslav Rakitskiy, Ukrayna Milli Takımı'nın formasını 54 kez giydi, 4 gol kaydetti. Transferleri peş peşe patlatan Adana Demirspor daha önce Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan, Henry Onyekuru, Goran Karacic, Jovan Manev, Abdurrahim Dursun, Ndiaye, Kevin Rodrigues ve Yusuf Sarı'yı renklerine bağlamıştı.

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