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Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, Napoli ile kozlarını paylaşacak. Montella yönetimindeki Adana Demirspor, sezon öncesi en ciddi provasını gerçekleştirecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:30
Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Napoli - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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