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Yusuf Sarı Adana Demirspor'da! 3 yıllık imza

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı'nın transferini resmen açıkladı. Genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 20:26
Yusuf Sarı Adana Demirspor'da! 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2022/2023 sezonu öncesi ilk transferini açıkladı.

Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ve Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta süre alan Yusuf, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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