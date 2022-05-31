Yusuf Sarı Adana Demirspor'da! 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2022/2023 sezonu öncesi ilk transferini açıkladı.
Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ve Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta süre alan Yusuf, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/K53n5oYrQr— Adana Demirspor (@AdsKulubu) May 31, 2022