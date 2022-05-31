Yusuf Sarı Adana Demirspor'da! 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2022/2023 sezonu öncesi ilk transferini açıkladı.

Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ve Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta süre alan Yusuf, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.