Kadının gücü

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk kadın sporcular aldıklarını madalyalarla Türk spor tarihe geçti. Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 50 kadın sporcuyla temsil edilirken, Türk kadın sporcular, boksta Busenaz Sürmeneli'yle altın, Busenaz Çakıroğlu'yla gümüş aldı. Yasemin Adar güreşte, Hatice Kübra İlgün tekvandoda, Merve Çoban ise karatede bronz madalya kazandı. Oyunlarda 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla toplamda 5 madalya elde eden Türk kadın sporcular, Japonya'da büyük bir başarı elde etti. Türk kadın sporcularının Tokyo 2020 öncesi 6 madalyası bulunuyordu. Öte yandan Türk kadını, olimpiyatlarda 2004'ten sonra ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli'yle elde etti. Milli boksör 69 kiloda altın madalya aldı ve 17 yıl önce Nurcan Taylan'ın başarısını tekrarlayarak İstiklal Marşı'nın okutan Türk kadın sporcu oldu.