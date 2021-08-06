Türkiye’nin 100 akı

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98'e çıktı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo'ya kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya toplamıştı. Türkiye, Tokyo 2020'de okçulukta Mete Gazoz ile altın, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya aldı. Tokyo öncesi 91 olan madalya sayısı 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronzla 98 oldu. Türkiye, kadın boksta da Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile madalyayı garantiledi. Henüz final maçlarını oynamayan iki sporcunun madalya rengi de belli olmadı. Milli boksörlerin maçlarından sonra Türkiye'nin madalya sayısı 100 olacak.