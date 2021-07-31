Mete Gazoz Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu! | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Mete Gazoz, büyük bir başarı yakalayarak finale yükselmişti. Oyunların 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, final maçında İtalya'dan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu madalya aynı zamanda Türkiye'nin okçuluktaki ilk olimpiyat madalyası da oldu.

Altın madalya sonrası büyük sevinç yaşayan başarılı sporcu ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. Tokyo'da altın alacağım demiştim, söz vermiştim. Onu tuttum. Süper" ifadelerini kullandı.

METE GAZOZ-MAURO NESPOLI FİNAL MAÇI SETLERİ

1. SET

Mete Gazoz 26-29 Nespoli (0-2)

2. SET

Mete Gazoz 28-28 Nespoli (1-3)

3. SET

Mete Gazoz 27-26 Nespoli (3-3)

4. SET

Mete Gazoz 29-29 Nespoli (4-4)

5. SET

Mete Gazoz 29-26 Nespoli (6-4)

MADALYASINI ALDI

Yumenoshima Okçuluk Alanı'ndaki final karşılaşmasının ardından madalya töreni düzenlendi. Milli okçuya madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener takdim etti.

Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı çalındı ve Türk bayrağı göndere çekildi. Mete'nin şampiyon olduğu kategoride gümüş madalyayı İtalyan Mauro Nespoli, bronz madalyayı ise Japon Takaharu Furukawa elde etti.

Madalya töreninin ardından alana giren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli okçuyu tebrik etti.