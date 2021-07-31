Esra Yıldız çeyrek finalde

Arjantinli Dayana Sanchez'le karşılaşan Esra, müsabakanın ilk raundunda rakibini 3-2 mağlup etti. İkinci ve üçüncü rauntları ise 5-0'lık net skorlarla kazandı. Esra, çeyrek final maçında 3 Ağustos Salı 11.15'te Finlandiyalı boksör Mira Potkonen ile karşılaşacak. Yıldız, bu karşılaşmayı kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

ONAT CAN 21. SIRADA

Kürekte erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde mücadele eden Onat Kazaklı, dün sahne aldı. D finalinde yarışan milli sporcu, yarışı ve olimpiyat oyunlarını 21. sırada bitirdi.

ALİCAN YARIŞIYOR

Yelkende finn sınıfında Alican Kaynar, 7 ve 8. yarışlarıyla organizasyona devam edecek. Alican'ın ilk yarışı 06.05'te start alacak. İkinci yarış ise 07.20'de başlayacak.