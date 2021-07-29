Milli boksörümüz Bayram Malkan şov yaptı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk rauntta rakibine üstünlük sağlayan ve 5 hakemin 4'ünün puanını alan Bayram, ikinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Milli sporcumuzun rakibi; Azerbaycanlı Loren Berto Alfonso Dominguez oldu. Yarı finale çıkacak ismi belirleyecek kritik müsabaka yarın saat 13.24'te başlayacak.

MADALYA İSTİYORUM

Bayram Malkan, hedefinin Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu söyledi. İlk olimpiyat heyecanını yaşadığını vurgulayan Bayram, "Galibiyetle başlamak çok güzel bir his. İnşallah ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım" dedi. Kendisini destekleyenlere de teşekkür eden Bayram, "Türk halkı benden dualarını eksik etmesinler. Desteklerini bekliyorum. Ailemden de epey uzağım. Özellikle annemin babamın ellerinden öpüyorum. Onları çok özledim" ifadelerini kullandı.