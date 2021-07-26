Tekvandoda 2 bronz

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyaları tekvando branşından geldi. 68 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e yenilip finale çıkma şansını yitirdi. Sinden finale çıkınca repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns'ü eleyen Hakan, bronz madalya maçında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele etti. Hakan maçı (14-5, 3-3, 5-5) 22-13 kazanmayı başardı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hakan'ın zaferinin ardından Hatice Kübra İlgün tatamiye çıktı. Son 16'da Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükselen milli tekvandocu, ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesi ile repesaja çıkma hakkı elde etti. Faslı Nada Laaraj'ı eleyen 29 yaşındaki sporcu, bronz maçında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı. İlk raundu 3-2 geride kapatan sporcumuz, ikinci raundu 2-0 sonuncusunu 4-3 önde bitirdi. Maçı 8-6 kazanan Hatice Kübra, gözyaşlarını tutamadı.