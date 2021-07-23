Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda sporcu geçişlerinde çalan müziklerde ilginç detay!

Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda sporcu geçişlerinde çalan müziklerde ilginç detay!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan başladı. Dev organizasyon için görkemli bir açılış töreni gerçekleştirildi. Açlış töreninde sporcuların stadyuma girişlerinde kullanılan müzikler dikkat çekti. Organizasyonda Japonların ürettiği video oyunlarının müziklerinin kullanıldı. Sporcu girişlerinde, Final Fantasy, Mario, Sonic, Dragon Quest, Monster Hunter, Kingdom Hearts ve Zelda gibi oldukça büyük ilgi gören konsol oyunlarının müzikleri çaldı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 15:30
Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda sporcu geçişlerinde çalan müziklerde ilginç detay!

32. Yaz Olimpiyatları Japonya'nın başkenti Tokya'da başladı. Dünyanın en büyük spor organizasyonu için görkemli bir açılış töreni düzenlendi. Dev organizasyonda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için yarışacak. Öte yandan sporcuların stadyuma girişlerinde kullanılan müzikler de dikkat çekti. Organizasyonda Japonların ürettiği video oyunlarının müziklerinin kullanıldı. Sporcular Olimpiyat Stadı'ndaki açılış törenine Final Fantasy, Mario, Sonic, Dragon Quest, Monster Hunter, Kingdom Hearts ve Zelda gibi uluslararası konsol oyunlarındaki müzikler eşliğinde çıktı.

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