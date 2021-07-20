Hedef madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndaki sporcular iddialı açıklamalar yaptı. Tek eksiğinin olimpiyat altını olduğunu vurgulayan Rıza Kayaalp, "Bomba gibi hazır bir şekilde Tokyo'ya gideceğiz. Benim almadığım tek madalya olimpiyat altın madalyası. Onu kazanmak en büyük amacım" ifadelerini kullandı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem "Hedefim daha üst basamağa çıkmak. Tek odaklandığım nokta olimpiyat" şeklinde görüş belirtti. Kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek olan Kerem Kamal ise madalya alacağına inandığını vurgulayarak, "Ertelenmesi bana çok iyi geldi. Güçlendim ve hatalarımı gördüm. Madalya alacağıma inanıyorum" dedi.