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Her alanda zirvede

" liderliği en büyük ilham kaynağımız. Son 18 yıldır sağlığıyla, ekonomisiyle, sporuyla, eğitimiyle her alanda zirveye oynayan bir var."

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 22:05 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Her alanda zirvede

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. 'nin bisiklet sistemini inceleyen , "Bisiklet bizim çok önem verdiğimiz bir spor. Bunu yaygınlaştırmamız lazım" dedi. Kasapoğlu, "Ülkemizin aydınlık yarınlarına olan yürüyüşüne en güçlü şekilde katkı vermeye yönelik çabalarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz hamdolsun ki durmaksızın devam ediyor. Bu manada Sayın güçlü liderliği, engin vizyonu en büyük ilham kaynağımız. Bu çerçevede de sağlığıyla, tarımıyla, ekonomisiyle, sporuyla, eğitimiyle, sanayisiyle, kültürüyle her alanda zirveye oynayan bir var son 18 yıldır" dedi.

PENALTI ATIŞI YAPTI
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum ve ilçelerine yapılacak olan spor yatırımları hakkında bilgiler vererek, gençliğin ülkenin en büyük umudu olduğunu ve yapılacak olan yatırımlarla spor alanında büyük gelişmelere imza atılacağını vurguladı. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler kentte kamp yapan 'nı ziyaret etti. Milli takım sporcularına her zaman yanlarında olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, başarı dileklerini iletti. Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve 'na devredilen Çorum Şehir Stadyumu'nu gezen Kasapoğlu, stadın muhteşem göründüğünü belirterek başarı diledi. Bakan ve ve beraberindekiler orta sahada top çevirip, penaltı atışı yaptıktan sonra stattan ayrıldı.

ZİHİNSEL DEVRİM YAPTIK
Bakan Kasapoğlu Türkiye'de spor alanında çok önemli zihniyet devrimi gerçekleştirildiğini belirterek, "2019 yılı başarılarla geçti. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte uluslararası müsabakalar ve 2021'de gerçekleşecek olimpiyat ve paralimpik oyunlarda inşallah güçlü şekilde ülkemizin damga vuracağı bir dönemi yaşayacağız" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, Çorum'daki programları kapsamında Valilik ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından kentteki bir otelde kamp yapan, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Paralimpik Tekvando Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

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