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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Uğur Akdemir Eyüpspor'da

Eyüpspor'da

Uğur Akdemir Eyüpspor'da

Hedefini 1. Lig olarak belirleyen Eyüpspor, tecrübeli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Eflatun-sarılılar, 13 sezon TFF 1.Lig ve 1 sezon forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hedefini 1. Lig olarak belirleyen Eyüpspor, tecrübeli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Eflatun-sarılılar, 13 sezon TFF 1.Lig ve 1 sezon forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 2.9.2020
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