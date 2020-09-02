Uğur Akdemir Eyüpspor'da

Hedefini TFF 1. Lig olarak belirleyen Eyüpspor, tecrübeli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Eflatun-sarılılar, 13 sezon TFF 1.Lig ve 1 sezon Süper Lig forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.