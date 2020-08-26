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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Vanspor tam gaz

Vanspor tam gaz

Vanspor FK, transferi sürdürüyor. Kırmızı siyahlı takım, 'dan kaleci ve Nazilli'den ile anlaştı.

Vanspor FK, transferi sürdürüyor. Kırmızı siyahlı takım, 'dan kaleci ve Nazilli'den ile anlaştı. İç transferde ise Osman Torun, Şerif Doğan, Burçak Özkanca, Sefa Küpeli, Oktay Aydın, Barış Gök ve Yakup Demir ile anlaştı.
  1. 26.8.2020
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