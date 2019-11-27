"Futbolumuz coşacak"

Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Dünya futbol ekonomisinin büyüklüğü 50 milyar doları aşmış durumda. Dünya nüfusunun yüzde 10'unu barındıran Avrupa, dünyada toplam futbol ekonomisinin 3'te 2'sini tek başına üstleniyor. Dünya futbol gelirinin yüzde 15'i 5 büyük ligde toplanıyor. Elde ettikleri gelir 15-18 milyar euro'dan daha fazla. Ülkemizde ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon euro civarında. Türkiye'ye futbola hak ettiği değeri kazandırmak çok önemli bir misyonumuz. Çok önemli ve radikal kararlar almamız gereken bir süreci hep birlikte yaşıyoruz."



PREMIER LİG GİBİ

İngıltere Premier Lig örnek veren Kasapoğlu, şunları aktardı: "Onlar bir şirket. Bu şirket, en üst yetenek, harika statlar ve dolu tribün hedefiyle kurulmuş bir yapı. 27 yıl gibi bir sürede Premier Lig'in bu noktaya gelmesinin nedenlerine baktığımızda, hızlı akan oyun, oynanan oyunun cazibesi, ligin marka değerini artırmaya yönelik birtakım çalışmalar, maçların neredeyse tümünde statların tamamına yakınının dolu olmasını görüyoruz. Premier Lig geçen yıl İngiltere Devleti'ne 2.1 milyar sterlin, yani yaklaşık 15.6 milyar dolarlık vergi üretmiş durumda. Futbola bütüncül bir bakış açısı kazandırmaya mecburuz."



17 YILDA 40 YILLIK İŞ YAPTIK

Süper Lig'in seyirci ortalamasıyla Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden biri olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Potansiyelimizi en iyi şekilde hepimiz biliyoruz. Sahip olduğumuz tesisler, statlar, altyapılar... Son 17 yılda tesisleşme hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık. UEFA raporunda da yer aldığı şekilde Avrupa'nın en modern statlarına ve tesislerine sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Doğru, finansal açıdan sürdürülebilir anlayışla futbol yönetilmeli."



TEBRİK EDERİM

EURO 2020 katılım hakkı elde eden A Milli Takım'ı kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Milli Takımımızın kısa sürede oluşturduğu sinerjiyi hep birlikte gördük. EURO 2020'de de bizi mutlu edeceklerini ve orada en güçlü şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.



Cimnastikten yüzmeye, boksa kadar, kadınıyla erkeğiyle futbolun kapsayan gücüyle öncü, başarılı olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah başta EURO 2020 olmak üzere bizi bekliyor. Sonrasında da Tokyo var. Bizler için Tokyo Olimpiyatları önemli bir süreç. Orada ben tüm branşalarda başarılı bir temsili hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum."