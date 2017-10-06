GALATASARAY L'EQUIPE'E MANŞET OLDU
Dünyaca ünlü Fransız dergisi, bu ayki sayısında Süper Lig'e yer verecek. Lequipe'in Galatasaray'ı manşette kullanması ise dikkat çekti.
Fransa'nın ünlü spor dergilerinden L'Equipe, bu ayki sayısında kapağı Galatasaray'a ayırdı.
Dergi, kapağına futbola Fransa'da başlayan Galatasaray'ın üç yıldızı Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i koyarak, 'Süper Kaynamış Ekip' manşeti ile yarın yayına çıkacak.
Derginin içeriğinde ise Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, Belhanda, Gomis ve kaleci Cedric Carrasso ile röportajlar yer alacak.
Fransız dergisi üç yıldızın yanı sıra, Nasri, Valbuena ve Menez'in de Türkiye'de top koşturduğunu ve bu sayıda Süper Lig'de top koşturan Fransızlara ait her şeyin bulunabileceğini duyurdu.
Süper Lig'de bu sezon toplam 14 tane Fransız oyuncu takımlarının başarısı için mücadele ediyor.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:23
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GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU
Toplam 2
Yorum
huseyn GS 2-1 FB
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DİLMEN GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY ARDANIN OLDUĞU TAKIMIN KAZANACAĞINDAN EMİNMİSİN BOŞUNA UMUTLANMA FİNALLERE GİDEMEYECEĞİZ RIDVAN NE YAP ET ARDAYI FENERE TRANSFER ET BİZ NO
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Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 17
Yorum
z4554 tempoya yakıtı olan hoca gerekir. Aykut, 'donuk' ve 'cool'. Kendi çapında güneş, supernova patlamaları maçta yapabilecek ateşli ekip işi.
GALATASARAY L'EQUIPE'E MANŞET OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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