 GALATASARAY L'EQUIPE'E MANŞET OLDU – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    L'EQUIPE'E MANŞET OLDU

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">GALATASARAY</a> L'EQUIPE'E MANŞET OLDU

    Dünyaca ünlü Fransız dergisi, bu ayki sayısında Süper Lig'e yer verecek. Lequipe'in 'ı manşette kullanması ise dikkat çekti.

    Fransa'nın ünlü spor dergilerinden L'Equipe, bu ayki sayısında kapağı 'a ayırdı.

    Dergi, kapağına futbola Fransa'da başlayan 'ın üç yıldızı Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i koyarak, 'Süper Kaynamış Ekip' manşeti ile yarın yayına çıkacak.

    Derginin içeriğinde ise Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, Belhanda, Gomis ve kaleci Cedric Carrasso ile röportajlar yer alacak.
    Fransız dergisi üç yıldızın yanı sıra, Nasri, Valbuena ve Menez'in de Türkiye'de top koşturduğunu ve bu sayıda Süper Lig'de top koşturan Fransızlara ait her şeyin bulunabileceğini duyurdu.

    Süper Lig'de bu sezon toplam 14 tane Fransız oyuncu takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:23
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