 ‘En ufak şansları yok’ – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    ‘En ufak şansları yok’

    ‘En ufak şansları yok’
    GEÇEN sezon Vitor Pereira'nın yardımcılığını yapan Felipe Almeida, sarı-lacivertlilerin Krasnodar karşısında mutlak favori olduğunu söyledi. Almeida, "Geçen sene Lokomotiv Moskova'yı rahatlıkla elemiştik. Rus takımının Fener karşısında en ufak bir şansı yok" dedi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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