‘En ufak şansları yok’

GEÇEN sezon Vitor Pereira'nın yardımcılığını yapan Felipe Almeida, sarı-lacivertlilerin Krasnodar karşısında mutlak favori olduğunu söyledi. Almeida, "Geçen sene Lokomotiv Moskova'yı rahatlıkla elemiştik. Rus takımının Fener karşısında en ufak bir şansı yok" dedi.