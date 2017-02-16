‘En ufak şansları yok’
GEÇEN sezon Vitor Pereira'nın yardımcılığını yapan Felipe Almeida, sarı-lacivertlilerin Krasnodar karşısında mutlak favori olduğunu söyledi. Almeida, "Geçen sene Lokomotiv Moskova'yı rahatlıkla elemiştik. Rus takımının Fener karşısında en ufak bir şansı yok" dedi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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