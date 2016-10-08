Gündem Riva
Divan Kurulu'nun 12 Ekim 2016 Çarşamba günü yapılacak aylık olağan toplantsının gündemi açıklandı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret salonunda saat 13.30'da başlayacak toplantıda, Riva arazisi ile Florya'daki kulüp taşınmazlarının konuşulacağını duyurdu.
ÖZBEK ANLATACAK
Divan'da başkan Dursun Özbek üyelere hitap edecek. Özbek, Riva ve Florya'daki kulüp taşınmazlarının değerlendirilmesiyle ilgili olarak 22 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'la ilgili bilgi verecek. Özbek, söz konusu arazilere yapılacak projeleri anlatıp, üyelerden yönetime yetki vermelerini isteyecek.
ÖZBEK ANLATACAK
Divan'da başkan Dursun Özbek üyelere hitap edecek. Özbek, Riva ve Florya'daki kulüp taşınmazlarının değerlendirilmesiyle ilgili olarak 22 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'la ilgili bilgi verecek. Özbek, söz konusu arazilere yapılacak projeleri anlatıp, üyelerden yönetime yetki vermelerini isteyecek.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Gündem Riva haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.