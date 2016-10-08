 Gündem Riva – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Gündem Riva

    Gündem Riva
    Divan Kurulu'nun 12 Ekim 2016 Çarşamba günü yapılacak aylık olağan toplantsının gündemi açıklandı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Lisesi Tevfik Fikret salonunda saat 13.30'da başlayacak toplantıda, Riva arazisi ile Florya'daki kulüp taşınmazlarının konuşulacağını duyurdu.

    ÖZBEK ANLATACAK
    Divan'da başkan Dursun Özbek üyelere hitap edecek. Özbek, Riva ve Florya'daki kulüp taşınmazlarının değerlendirilmesiyle ilgili olarak 22 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'la ilgili bilgi verecek. Özbek, söz konusu arazilere yapılacak projeleri anlatıp, üyelerden yönetime yetki vermelerini isteyecek.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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