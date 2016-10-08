Aslan, Levski karşısında
Dünya Kupası elemeleri nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmek istemeyen Galatasaray, bugün Bulgaristan'ın Levski Sofya takımı ile hazırlık maçı yapacak. Sofya'daki Georgi Asparuhov Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray TV'nin naklen yayınlacağı mücadelede teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yedeklerin yanı sıra alt yapıdan gençlere de şans vermesi bekleniyor.
Zafer Selçuk ve arkadaşlarının
Cimbom, Süper Lig'de milli aranın ardından Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya'daki idmanda pas, top tutma ve geçiş çalışmalarının ardından 8'erli iki takım halinde çift kale maç yapıldı. Maçı kazanan kaptan Selçuk ve arkadaşları zafer pozu verdi. Sarı-kırmızılılar, Levski Sofya ile oynayacağı özel maç için bugün saat 11.00'de özel uçuşla Sofya'ya gidecek.
7'de 7 yaptılar
Levski Sofya, formunun zirvesinde. Bulgar ekibi bu sezon Avrupa Ligi, Bulgar Ligi ve hazırlık maçlarında yenilgi görmezken, son 7 maçının tamamını kazandı. Cimbom daha önce 2001 Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşı karşıya geldiği Levski'yi 2-1 ve 1-1'lik skorlarla elemişti.
Gözler Mustafa Kap'ta
Milli takım kadrolarında yer alan Yasin Öztekin, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Muslera, Eren Derdiyok, Sneijder, Bruma ve Chedjou'nun forma giymeyeceği Levski Sofya mücadelesinde gözler Mustafa Kap'ta olacak. Riekerink'in 3 gündür A takımla idmana çıkardığı ve ileride çok iyi futbolcu olacağını söylediği 14 yaşındaki Kap'a Levski karşısında kısa süre de olsa şans vermeyi planladığı belirtildi.
Zafer Selçuk ve arkadaşlarının
Cimbom, Süper Lig'de milli aranın ardından Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya'daki idmanda pas, top tutma ve geçiş çalışmalarının ardından 8'erli iki takım halinde çift kale maç yapıldı. Maçı kazanan kaptan Selçuk ve arkadaşları zafer pozu verdi. Sarı-kırmızılılar, Levski Sofya ile oynayacağı özel maç için bugün saat 11.00'de özel uçuşla Sofya'ya gidecek.
7'de 7 yaptılar
Levski Sofya, formunun zirvesinde. Bulgar ekibi bu sezon Avrupa Ligi, Bulgar Ligi ve hazırlık maçlarında yenilgi görmezken, son 7 maçının tamamını kazandı. Cimbom daha önce 2001 Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşı karşıya geldiği Levski'yi 2-1 ve 1-1'lik skorlarla elemişti.
Gözler Mustafa Kap'ta
Milli takım kadrolarında yer alan Yasin Öztekin, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Muslera, Eren Derdiyok, Sneijder, Bruma ve Chedjou'nun forma giymeyeceği Levski Sofya mücadelesinde gözler Mustafa Kap'ta olacak. Riekerink'in 3 gündür A takımla idmana çıkardığı ve ileride çok iyi futbolcu olacağını söylediği 14 yaşındaki Kap'a Levski karşısında kısa süre de olsa şans vermeyi planladığı belirtildi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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