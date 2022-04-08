Gevrek, geç kaldı

Yeni Malatyaspor'da eski başkan adayı Ahmet Köse, Başkan Adil Gevrek'in aldığı seçim kararına tepki gösterdi. Köse, "Başkan sezon başında bıraksaydı Malatyaspor bugün bu durumda olmazdı, sezon bitince takımın düşmesi kesinleşince bırakmak etik değil. İstifa kararında yeni yasa da etkili oldu. Ben aday olmayacağım" dedi.



BORÇ 300 MİLYON TL

Ahmet Köse, Y.Malatyaspor'un borcunun da çok olduğunu iddia etti. Köse, "Kulübün 300 milyon TL borcu var. Bu şartlarda aday çıkar mı pek emin değilim. Bundan sonraki süreçte takımın gidişatını iyi görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.