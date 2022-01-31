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Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Semih Kaya ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, tecrübeli defans oyuncusu Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. 30 yaşındaki deneyimli stoper, 2020'den bu yana Malatyaspor forması giyiyordu.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:16
Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Semih Kaya ile yollarını ayırdı

Ara transfer döneminin resmen kapanmasına az bir zaman kala, transfer piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Son olarak Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, tecrübeli defans oyuncusu Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Semih Kaya, 2020 yazında Yeni Malatyaspor'a imza atmıştı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 1810 dakika süre aldı.

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