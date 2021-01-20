Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Hatayspor ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında Antakya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın golleri Yeni Malatyaspor adına 53. dakikada Zeki Yavru, 77. dakikada Adem Büyük'ten (P) geldi. Hatayspor tek golünü 87'de Boupendza ile buldu.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 27'ye çıkartarak 9. sırada kendine yer buldu. Hatayspor ise 31 puanla 5. sırada yer aldı.
Hatayspor gelecek hafta Gazianep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.