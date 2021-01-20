Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 20. haftasında , evinde 'u ağırladı. Konuk ekip Yeni Malatyaspor, müsabakadan 2-1'lik üstünlükle ayrılan taraf oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:01 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:12
Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve , Süper Lig'in 20. haftasında Antakya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Yeni Malatyaspor adına 53. dakikada Zeki Yavru, 77. dakikada Adem Büyük'ten (P) geldi. Hatayspor tek golünü 87'de Boupendza ile buldu.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 27'ye çıkartarak 9. sırada kendine yer buldu. Hatayspor ise 31 puanla 5. sırada yer aldı.

Hatayspor gelecek hafta Gazianep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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