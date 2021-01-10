Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Son dakika: Yeni Malatyaspor'dan flaş Hamza Hamzaoğlu açıklaması

Son dakika: 'dan flaş açıklaması

ekiplerinden , ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarının ayrıldığı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 22:44
Son dakika: Yeni Malatyaspor'dan flaş Hamza Hamzaoğlu açıklaması

Sosyal medyada, teknik direktör 'nun istifa ettiği yönünde paylaşımlar yapılırken, temsilcisi Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Çelikel, "Kamuoyunda çıkan haberlerin aslı yoktur. Biz hocamızla yola devam ediyoruz. Şu anda tek düşüncemiz maçı" dedi.

GEVREK: NİYE ÖYLE BİR ŞEY YAZMIŞLAR ANLAMADIM

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa ettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili, "Haber doğru değil. Niye öyle bir şey yazmışlar anlamadım" açıklamasını yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamzaoğlu döneminde çıktığı 17 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan toplayarak ligin 13'üncü sırasında yer aldı. Takımın son 5 haftada oynadığı maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik almasına camiasından tepkiler gelmişti.

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