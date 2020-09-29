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Malatya'ya 2 stoper

Y.Malatya, Sparta Prag’dan ayrılan G.Saraylı eski savunmacıyla 2 yıllık anlaştı. 2018-19’da Kasımpaşa’da oynayan Anderlecht’ten Portekizli ile de imza an meselesi

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:51 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Malatya'ya 2 stoper

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galibiyet alamayan 'da gözler takımdaki eksik mevkilere yapılacak transferlere çevrildi. Geçen sezon ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında sezonu tamamlayan Malatya ekibi, 5 Ekim'de sona erecek transferde en az 5 takviye daha yapmayı planlıyor. Ligde ilk 3 haftada özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu haftaki Antalyaspor karşılaşması öncesinde 2 stoperle kadrosunu takviye etmeye hazırlanıyor.

Yeni Malatya'nın Çekya ekibi Sparta Prag ile kontratı biten 'yla 2 yıllık anlaşma sağladığı, 2018-19'da Kasımpaşa'da oynayan ile de imza aşamasına geldiği öğrenildi. G.Saray'ın 29 yaşındaki eski stoperi Kaya, geçen sezon 12 maçta, 2 gol attı. Bonservisi Belçika ekibi Anderlecht'te olan ve kontratı bu sezon bitecek 28 yaşındaki Sa ise geçen sezon kiralık forma giydiği Huesca'da 27 maçta görev alıp, 1 kez ağları sarsarken, takımının şampiyon olarak La Liga'ya çıkmasına katkı sağladı.

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Milli takımın tüm yaş kategorilerinde forma giyen Semih Kaya, 23 kez A Milli Takım'da boy gösterdi.

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Josue Sa, 2018-19'da forma giydiği Kasımpaşa'da, 22 maçta görev alırken, 1 kez de ağları sarstı.

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