Malatya'ya 2 stoper

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor'da gözler takımdaki eksik mevkilere yapılacak transferlere çevrildi. Geçen sezon ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında sezonu tamamlayan Malatya ekibi, 5 Ekim'de sona erecek transferde en az 5 takviye daha yapmayı planlıyor. Ligde ilk 3 haftada özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu haftaki Antalyaspor karşılaşması öncesinde 2 stoperle kadrosunu takviye etmeye hazırlanıyor.

Yeni Malatya'nın Çekya ekibi Sparta Prag ile kontratı biten Semih Kaya'yla 2 yıllık anlaşma sağladığı, 2018-19'da Kasımpaşa'da oynayan Josue Sa ile de imza aşamasına geldiği öğrenildi. G.Saray'ın 29 yaşındaki eski stoperi Kaya, geçen sezon 12 maçta, 2 gol attı. Bonservisi Belçika ekibi Anderlecht'te olan ve kontratı bu sezon bitecek 28 yaşındaki Sa ise geçen sezon kiralık forma giydiği Huesca'da 27 maçta görev alıp, 1 kez ağları sarsarken, takımının şampiyon olarak La Liga'ya çıkmasına katkı sağladı.



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Milli takımın tüm yaş kategorilerinde forma giyen Semih Kaya, 23 kez A Milli Takım'da boy gösterdi.



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Josue Sa, 2018-19'da forma giydiği Kasımpaşa'da, 22 maçta görev alırken, 1 kez de ağları sarstı.