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13 Ağustos 2019, Salı
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Sergen’in son tercihi Töre

Sergen’in son tercihi Töre

Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında perşembe günü Partizan'ı ağırlayacak Yeni Malatya, ilk 11'de değişikliğe gidecek. Teknik direktör 'ın son iki maçta yedekten girerek 2 asist yapan 'yle karşılaşmaya başlayacağı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında perşembe günü Partizan'ı ağırlayacak Yeni Malatya, ilk 11'de değişikliğe gidecek. Teknik direktör 'ın son iki maçta yedekten girerek 2 asist yapan 'yle karşılaşmaya başlayacağı öğrenildi. Brezilyalı Guilherme'nin de ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.
  1. 13.8.2019
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