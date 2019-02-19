Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
19 Şubat 2019, Salı
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derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

'in 23'üncü haftasında 'yi ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Koşu ve istasyon çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. İkinci bölümde iki ayrı grup halinde hücum taktiği çalışan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Gözündeki rahatsızlığı devam eden antrenmana çıkmazken, yarım saat salonda çalışan günü takımdan ayrı koşu antrenmanı ile bitirdi.

Siyah beyazlılar, derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 19.2.2019 18:54
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