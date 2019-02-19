Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Koşu ve istasyon çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. İkinci bölümde iki ayrı grup halinde hücum taktiği çalışan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Gözündeki rahatsızlığı devam eden Oğuzhan Özyakup antrenmana çıkmazken, yarım saat salonda çalışan Burak Yılmaz günü takımdan ayrı koşu antrenmanı ile bitirdi.
Siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 19.2.2019 18:54
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
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Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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