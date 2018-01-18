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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Holzhauser’de mutlu son

    Holzhauser’de mutlu son
    , önceki gün Türkiye'ye getirdiği A.Wien'in Avusturyalı yıldız orta sahası Raphael Holzhauser'in transferinde mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki genç futbolcuyla her konuda anlaşıldığı, kulübüyle sezon sonuna kadar kontratı bulunan oyuncunun transferini sonlandırmak için A.Wien'le bir görüşme yapılacağı ve ikinci yarının 2. maçı olan Sivas karşılaşmasına yetiştirileceği ifade edildi. Malatya'nın Hamit Altıntop konusunda da önümüzdeki birkaç gün içinde somut adımlar atacağı açıklandı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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