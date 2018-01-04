 E.Yeni Malatyaspor, kampta laktat testine girecek – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    E., kampta laktat testine girecek

    E.<a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>, kampta laktat testine girecek

    Evkur , Antalya’da sürdürdüğü devre arası kampında laktat testine girecek.

    Devre arası kamp çalışmalarına dün Antalya'da başlayan Evkur , günde çift antrenman temposuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde güç depolayan sarı kırmızılılarda, Dening, Mina ve sakatlığından dolayı tedavi gören Dia kampa henüz katılmadı. Malatya temsilcisinin yarını ise çalıma yapmadan gün boyu testlerle geçireceği bildirildi. Futbolculara laktat testi uygulanarak fiziksel durumlarına bakılacağı belirtildi.

    4 yabancı oyuncuyla yollar ayrılıyor
    Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin yabancı oyuncular Farnolle, Dia, Barazit ve Diallo ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmak için birkaç gün içerisinde masaya oturacağı ifade edildi. Bu futbolculara sözleşmelerinde yazan ücretlerinin tek devrelik kısmını ödemeyi teklif edeceği belirtilen yönetimin, bu teklifin kabul görmesi halinde 4 oyuncuya başka kulüplerle anlaşmaları için her türlü kolaylığı sağlayacağı bildirildi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:22
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