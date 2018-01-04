E.Yeni Malatyaspor, kampta laktat testine girecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya’da sürdürdüğü devre arası kampında laktat testine girecek.
4 yabancı oyuncuyla yollar ayrılıyor
Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin yabancı oyuncular Farnolle, Dia, Barazit ve Diallo ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmak için birkaç gün içerisinde masaya oturacağı ifade edildi. Bu futbolculara sözleşmelerinde yazan ücretlerinin tek devrelik kısmını ödemeyi teklif edeceği belirtilen yönetimin, bu teklifin kabul görmesi halinde 4 oyuncuya başka kulüplerle anlaşmaları için her türlü kolaylığı sağlayacağı bildirildi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:22
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
E.Yeni Malatyaspor, kampta laktat testine girecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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